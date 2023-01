Enzo Decaro e la poetica di Pino Daniele | ' Con Antonio Onorato porto in teatro le parole rivoluzionarie delle sue canzoni'

leggo.it

(attore, sceneggiatore, apprezzato docente universitario di scrittura creativa) l'ha fatto. E insieme al chitarrista jazz Antonio Onorato punta ad esaltare il 'poeta' Pino Daniele nello ...... storico chitarrista di Dizzy Gillespie, Massimo Faraò al pianoforte e Nicola Barbon al contrabbasso; l'11 marzo con "Luigi Tessarollo New SexTex", il 26 marzo "& Anema" propongono ... Enzo Decaro e la poetica di Pino Daniele: Con Antonio Onorato porto in teatro le parole rivoluzionarie delle s Provate a togliere la musica dalle canzoni di Pino Daniele: resterete abbagliati dalle parole, quelle stesse che sono state cantate migliaia di volte. Forse quasi in modo inconsapevole, avvolti ...