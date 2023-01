Elon Musk ha le caratteristiche per essere un editore?

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Ha una valanga di soldi da investire. Ha capacità imprenditoriali visibili agli occhi di tutti. Ha un piglio sempre attivo verso le novità e le innovazioni. Insomma, descritto cosìsembra avere quasi il punteggio massimo nelleper ricoprire il ruolo di. E, di fatto, già lo è. Lo dicono gli App Store (sia quello per i dispositivi Android che quello di Apple) che hanno catalogato Twitter – la società che ha acquistato solo qualche mese fa per la “modica” cifra di 44 miliardi di dollari, al termine di una lunga e complessa trattativa a mo’ di montagne russe – come una app di news. Una definizione importante. Anzi, fondamentale visto che già nel recente passato si è molto dibattuto sul ruolo di “” di Facebook e delle altre piattaforme che consentono la condivisione ...

Gli appassionati di tecnologia stanno ancora aspettando la guida completamente autonoma promessa da Tesla ed, ma in futuro i sistemi di assistenza evoluta si spingeranno oltre alle auto e ai camion per approdare sulle imbarcazioni e nono solo: infatti anche AirBus sta testando DragonFly, un pilota ...ha ammesso che i prezzi erano troppo alti e ha promesso di abbassarli non appena l'inflazione si fosse calmata. Il 2022 è stato quindi un anno nero per Tesla, che ha visto il suo valore ...