Elezioni regionali | Donatella Bianchi si candida per M5S e Polo progressista | ' Ora ascolterò i cittadini'

Sky Tg24

'Con immenso orgoglio, ho ufficializzato la mia candidatura a presidente della Regione Lazio per le prossime. Ringrazio il Movimento 5 Stelle e il Polo progressista di sinistra ed ecologista ...Ma i consiglieriavevano l'ultima parola (ed è stata negativa). A differenza di tutte le ... Se fosse passata la proposta del comitato CreVda, le liste per presentarsi allesarebbero ... Elezioni regionali Lombardia, le liste dei consiglieri candidati partito per partito “Che cosa farò io da grande sembra sia diventata la questione centrale di questa campagna elettorale. Dalle prossime ore sarò in aspettativa dalla Rai, per il semplice motivo che ho finito le ferie e ...La giornalista Donatella Bianchi ha confermato la sua candidatura a presidente della Regione Lazio. «Con immenso orgoglio, ho ufficializzato la mia candidatura a presidente della Regione ...