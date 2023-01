Elezioni Lazio | la candidata Bianchi M5s | “Inceneritore? Nessun fanatismo | non convince nemmeno i sindaci”

(Di venerdì 13 gennaio 2023) “Che cosa farò io da grande sembra sia diventata la questione centrale di questa campagna elettorale. Dalle prossime ore sarò in aspettativa dalla Rai, per il semplice motivo che ho finito le ferie e ho preso un’aspettativa per concentrarmi sulla campagna elettorale”. Lo ha detto Donatelladel Movimento 5 stelle alla presidenza della Regione, nel corso del lancio della campagna elettorale assieme al presidente Giuseppe Conte.ha parlato a lungo della questione, precisando che “non c’è, ma solo argomentazioni concrete”, e che “sono a favore”. Poi ha puntato l’attenzione sulla nuova gestione della raccolta differenziata. L'articolo proviene da ...

Il Fatto Quotidiano

Ai candidati della Lega neldico di 'non rispondere a offese e provocazioni, con il sorriso offriamo idee e progetti in questa campagna elettorale e per questa Ragione straordinaria'. Il ...Specchio delle incertezze sono le geometrie variabili delle alleanze con le quali si presenta alle prossimeregionali : alleato con il Terzo Polo nele con il M5S in Lombardia. Del ... Elezioni Lazio, la sindacalista Cgil Tina Balì si candida con la lista che sostiene Giuseppe Conte La giornalista Donatella Bianchi ha confermato la sua candidatura a presidente della Regione Lazio. «Con immenso orgoglio, ho ufficializzato la mia candidatura a presidente della Regione ...Un partito in cui non c'è accordo su nulla, con quattro candidati e molti più disaccordi su qualsiasi cosa. Letta in un congresso dem mai pensato peggio ...