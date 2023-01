Elettriche - In Svezia spunta un giacimento di terre rare | saremo meno dipendenti dalla Cina?

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Con l'avvento delle autodi massa, il terrore della dipendenzasembra fare miracoli. Al punto che, adesso, anche in Europa si è scatenata la caccia ai giacimenti di quelleindispensabili alla produzioni delle batterie. Per fortuna, sembra che ci sia più di qualcosa anche dalle nostre parti, a giudicarerecente scoperta avvenuta nel nord della. L'annuncio è stato datocompagnia mineraria statale del Paese scandinavo, che ha quantificato in più di un milione di tonnellate la risorsa reperita in Lapponia, precisamente nella zona di Kiruna, città a forte vocazione - appunto - mineraria. Laè più lontana? Un'opportunità enorme, dunque, che potrebbe affrancare i costruttori del ...

