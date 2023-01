Edoardo Donnamaria e il nuovo litigio con Antonella

Isa e Chia

Nuovo scontro nella Casa del Grande Fratello Vip tra Antonella Fiordelisi ed. I due giovani concorrenti della settima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini si sono resi protagonisti di un acceso botta e risposta nella notte in cui sono ...La reazione diè però stata furiosa: 'Ma cosa stai dicendo Tu non sei mai stata aggredita dal branco - tuona- io quando c'era da difenderti ti ho difesa. Ma qui non sei mai stata ... Gf Vip 7, nuova lite tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria Edoardo Donnamaria delude la sua fidanzata: "Non mi sento amata da te" E' stata una notte parecchio complicata per i Donnalisi. Cos'è successo stavoltaQuando torna Antonino Spinalbese al GF Vip Lo spoiler involontario di Donnamaria con Antonella troverà presto conferma Le sue parole.