Edoardo Donnamaria contro tutti | “Ok le antipatie | ma il branco non lo capisco”

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Sfogo dicon Dana Saber al GF Vip: lo speaker romano si scagliaalcuni gieffini Come in ogni edizione del GF Vip i vari concorrenti iniziano via via che il programma avanza a perdere la pazienza. Stavolta è statoa esternare le proprie sensazioni dopo aver notato alcuni atteggiamenti dei gieffini che non riesce a digerire. Nella notte lo speaker radiofonico romano e fidanzato di Antonella Fiordelisi si è sfogato con Dana Saber nella casa del GF Vip. I due si sono lasciati andare a un lungo confronto e l’amico di Paolo Ciavarro ha ammesso di non riuscire a comprendere i comportamenti di diversi suoi compagni di gioco, che hanno messo nel mirino prima Antonella e ora la stessa Dana, isolata nella Casa del Grande Fratello Vip. “Iole ...