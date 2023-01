E tra i concorrenti del talentper over 60 condotto da Antonella Clerici c' è anche un 89enne Si parte stasera su Rai 1

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Siamo a tre. The Voice Seniordariprende quota su Rai 1 per il terzo anno consecutivo e per di più di venerdì 13 («Non siamo scaramantici», dice la padrona di casa). La formula del talent, visto il successo, non si cambia: ad affrontarsi saranno sempre delle voci bellissime60. E quest’anno ci saràun. Ricchi e Pi: le immagini di una carriera guarda le foto Leggi...

Virgilio Notizie

La schermitrice è infattipiù criticati dai fan del reality e la sua nomina quale preferita dai telespettatori è stata accolta con perplessità. Ancora più incredibile è apparso il ...si sono così fatti la spesa a vicenda, prendendo dalla dispensa ingredienti talmente ...strategie e dispetti, la cucinata ha rivelato le incompatibilità di alcune coppie. Al termine i ... Noce moscata allucinogena tra i concorrenti di Amici a Capodanno: l'avrebbero sniffata per poi sentirsi male Stanotte la cantante romana Wilma Goich parlando con altre inquiline della casa del GF VIP si è scagliata contro Nikita Pelizon, non solo per l’amicizia con il suo adorato Daniele Del Moro ma anche pe ...Solo un'eliminazione nella quinta puntata di Masterchef Italia andata in onda giovedì12 gennaio, ma tanti spunti per capire meglio gli aspiranti chef. Le prove a cui Bruno ...