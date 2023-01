È morta Lisa Marie Presley | l’unica figlia di Elvis

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Èa 54 anni, cantante, unicadie devota custode dell’eredità di suo padre. La morte di, in un ospedale di Los Angeles, è stata confermata dalla madre, Priscilla, poche ore dopo che la donna era stata portata d’urgenza in ospedale dopo aver avuto un’emergenza medica in casa. “È con il cuore pesante che devo condividere la devastante notizia che la mia bellissimaci ha lasciato”, ha dichiarato Priscillain una nota. “Era la donna più appassionata, forte e amorevole che abbia mai conosciuto”. La cantante era stata ricoverata in condizioni critiche e le era stato indotto il coma. La madre Priscilla aveva chiesto ai social media di ...