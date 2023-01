È morta a 54 anni la cantante Lisa Marie Presley | la figlia di Elvis

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Giovedì èa Los Angeles laamericanadi: aveva 54. Era nata nel 1968 a Memphis, nello stato americano del Tennessee. Il padremorì per un arresto cardiaco a 42

Tag24

... né tantomeno un suicidio di una delle due, con l'altranel tentativo di salvare la sorella. La tragica fine di Giulia e Alessia Pisanu, 17 e 15, di Madonna di Castenaso nel Bolognese, ...Era stata ricoverata per un arresto cardiaco. Nel 2020 aveva perso il figlio ... Morta Lisa Marie Presley malore, la figlia di Elvis aveva 54 anni L’intervento del Senatore Mario Monti conferma che le spese sanitarie sono investimenti positivi e consente di valutare l’impatto delle politiche improntate all’austerità. Le entrate fiscali sono cert ...In un ospedale di Los Angeles è morta Lisa Marie Presley, cantautrice e unica figlia di Elvis Presley. La notizia è stata confermata dalla madre Priscilla Presley, in una dichiarazione al sito web Peo ...