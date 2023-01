E' incinta e l' azienda le propone un contratto di assunzione

Agenzia ANSA

La prossima settimana partorirà il suo primo maschietto che arriva dopo due bambine, di 11 e 7 anni e Lorena Piras, 31enne di Macomer esplode di gioia. E' rimasta incinta per la terza volta, ma aveva paura di comunicare la bella notizia al suo datore di lavoro. Invece l'azienda le ha fatto un ulteriore regalo trasformando il suo contratto precario in uno a tempo indeterminato.