«È giusto lanciare il messaggio che anche queste sono cose denunciabili e che non devono passare inosservate»

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Svolta sul caso Linda Cerruti: la polizia ha identificato e denunciato con l’accusa di diffamazione a mezzo internet dodici tra gli autori di post social offensivi contro la nuotatrice artistica. Lo scorso agosto, la campionessa di nuovo sincronizzato aveva festeggiato le otto medaglie conquistate agli europei condividendo sui social una foto in cui appare in una tipica posizione dello sport da lei praticato. Post preso di mira dagli haters che hanno rilasciato commenti sessisti e offensivi, e contro i quali la campionessa ha deciso di agire con una denuncia. Linda Cerruti, la reginetta italiana del Sincro guarda le foto ...

Linda Cerruti: "Contenta perché dimostra che è giusto denunciare gli 'haters' " Ad agosto la campionessa di nuoto sincronizzato era stata presa di mira sui social per una foto in cui celebrava le medaglie conquistate ..."E' una buona notizia. Dopo quasi sei mesi si è conclusa la denuncia con la polizia postale che feci ad agosto. (ANSA)