È davvero all’altezza?

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Settimana scorsa la Bloodline ha iniziato la puntata di Smackdown nel suo stile, cioè saltando sui tavoli di commento e lanciando sedie per aria non appena le telecamere si sono accese, prendendo in “ostaggio” lo show. Stavolta però questo atteggiamento è servito loro come apripista per l’arrivo sul ring del Tribal Chief, nonché campione universale da quasi 3 anni oramai, Roman Reigns. Il capo della Bloodline veniva da una sonora sconfitta per mano di John Cena e Kevin Owens, quindi era facilmente pronosticabile fosse abbastanza irritato. E difatti così è stato. Una volta guadagnato il quadrato, Roman se l’è presa con Sami Zayn perché reo, secondo lui, di voler prendere il posto del capo tribù. L’aggressione verbale ai danni del povero Sami è stata interrotta da Owens che, raggiungendo la rampa d’ingresso, ha sfidato il campione per un match alla Royal Rumble, e quest’ultimo ...