Dybala manda la Roma ai quarti di finale di Coppa Italia | Genoa ko

(Di venerdì 13 gennaio 2023) E’ andata in scena questa ser aun’altra sfida di, valida per gli ottavi didella competizione. Laha ospitato ilall’Olimpico a caccia di un pass per idi. I giallorossi possono festeggiare per un bellissimo risultato: grazie all’ingresso in campo dilaha portato a casa uno splendido trionfo. L’argenitno è stato decisivo e ha portato al successo la squadra di Mourinho. I giallorossi, adesso, attendono di sapere chi tra Napoli e Cremonese sarà l’avversaria aidi. L'articolo CalcioWeb.

...fatica a ripartire e il Milan al 28' ci prova con il tiro da fuori di Diaz che Rui Patricio... Al 34' dopo una splendida combinazione con Abraham,si incunea in area e perde l'attimo per ...La reazione giallorossa è guidata dal giovane Zalewski, cheal bar Calabria e per poco non sorprende Tatarusanu. Ci prova anche, ma senza troppa convinzione. A inizio ripresa ripartenza ... Roma-Genoa 1-0, una prodezza di Dybala manda ai quarti i giallorossi Dopo la rete la Joya ha indossato un copricapo firmato BzRP La Roma vola ai quarti di finale di Coppa Italia grazie ad una meraviglia di Paulo Dybala. Dopo la rete l'esultanza sotto la Curva Sud, poi ...