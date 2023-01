Droni commerciali spie della Cina | gli Usa dichiarano guerra a Dji

Leggi su panorama

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Al Congresso degli Stati Uniti il delegato Marco Rubio ha pronunciato questa frase: “I contribuenti statunitensi non dovrebbero acquistare gli stessi sistemi che il partito comunista cinese acquista per sorvegliare gli uiguri o che vengono usati uccidere gli ucraini”. Ce l’ha con iprodotti dal colosso cinese Dji oggetto di contromisure americane sempre più severe. Del resto, queicostano poco, funzionano bene e si trovano facilmente in tutto il mondo; soprattutto sono frutto di grandi finanziamenti da parte del governo cinese al suo settore high-tech. Ma imade in China, almeno secondo gli americani, sono forieri di problemi. Il DipartimentoDifesa e altre istituzioni federali hanno infatti ripetutamente sollevato preoccupazioni su come il governo cinese controlli ...