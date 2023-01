Droni commerciali spie della Cina | gli Usa dichiarano guerra a Dji

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Al Congresso degli Stati Uniti il delegato Marco Rubio ha pronunciato questa frase: “I contribuenti statunitensi non dovrebbero acquistare gli stessi sistemi che il partito comunista cinese acquista per sorvegliare gli uiguri o che vengono usati uccidere gli ucraini”. Ce l’ha con iprodotti dal colosso cinese Dji oggetto di contromisure americane sempre più severe. Del resto, queicostano poco, funzionano bene e si trovano facilmente in tutto il mondo; soprattutto sono frutto di grandi finanziamenti da parte del governo cinese al suo settore high-tech. Ma imade in China, almeno secondo gli americani, sono forieri di problemi. Il DipartimentoDifesa e altre istituzioni federali hanno infatti ripetutamente sollevato preoccupazioni su come il governo cinese controlli ...

Ad esempio, in Siria e oggi in Ucraina, l'utilizzo dikiller e di armi laser sono apparse e ...e militari. Si stima una media di 990 satelliti all'anno sarà lanciata fino al 2028 e ...... la Russia, nei suoi raid contro le infrastrutture ucraine , sta usando abbondantemente i... A riguardo, i dati dei partnermostrano che le importazioni russe sono diminuite del 20 - ...Di conseguenza, come avviene per tutte le realtà in elenco, queste vengono eliminate dalle catene di approvvigionamento statunitensi per rendere più sicura la base industriale della difesa degli Stati ...Il sistema di raggi laser della Northwestern Polytechnical University può monitorare i droni e dare loro una autonomia di volo a lungo raggio ...