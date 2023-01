Dramma a Roma | ragazza ventenne trovata morta sulla banchina del Tevere | ipotesi suicidio

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Forse aveva ‘pensato’ a tutto e aveva deciso di togliersi la vita così, buttandosi dal ponte, unagiovanissima, tra i 20 e i 25 anni, che questa mattina è statasenza vitadel, all’altezza del lungoSangallo. La tragica scoperta intorno alle 9: per lei non c’era più nulla da fare, il suo cuore aveva già smesso di battere quando la Polizia e il personale sanitario del 118 sono intervenuti sul posto. Ora spetterà agli inquirenti fare chiarezza e ricostruire latica vicenda, ma l’ipotesi più accreditata sembrerebbe essere quella del suicidio. su Il Corriere della Città.

Gazzetta del Sud

