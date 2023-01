Doveva essere uno tsunami e invece non sappiamo cos’è | riflessioni sul Qatargate

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 13 gennaio 2023) A un mese dalle manette per presunta corruzione al Parlamento Ue, l’inchiesta non va oltre i 4 arrestati e i 2 Stati che li avrebbero corrotti: Qatar e Marocco. Non può non stupire la durata della carcerazione preventiva e l'assenza di fatti specifici nella richiesta di revoca dell'immunità. La cedevolezza del Parlamento