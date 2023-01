Dott Giorgio Toffanetti | come si può risolvere il problema delle orecchie a sventola?

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Otoplastica a Bergamo Nel caso in cui abbiamo ilcosiddette “”, io ed il mio staff di Bergamo consigliamo sempre una prima visita per verificare la possibilità di intervenire chirurgicamente con l’OTOPLASTICA. Si tratta di un intervento di chirurgia plastica che permette proprio la correzione dell’eccessiva esposizione del padiglione auricolare verso l’esterno. È un intervento che si può fare solo in età adulta? Fortunatamente non più. Purtroppo in passato si preferiva aspettare che la persona raggiungesse la maggiore età prima di procedere con l’OTOPLASTICA. Ma oggi, anche grazie alle nuove tecniche e tecnologie, anche i più piccoli possono sottoporsi a questo intervento. Ed è una grande opportunità grazie alla quale molti bambini possono evitare, oltre che il disagio fisico, ...

LevanteNews.it

Daniele Milano ed al ConsigliereStancati, che con disponibilità ed attenzione ci hanno seguito nelle fasi propedeutiche alla riattivazione del Forum - dice il neo presidente Gennaro ...... del Rettore del Convitto Vescovile Sandon Andrea Dotti , del Direttore Scientifico della commissione del premio,. Massimiliano Capella e della madre di Giulia, prof.ssa Nadia Zanacchi. ... Rapallo: Asl-4, prende il servizio il dottor Giorgio Stagnaro La Farmacia non può più sottrarsi a controlli costanti e continui, non può più permettersi di non conoscere in modo dettagliato la propria attività proiettata verso le effettive esigenze dei cittadini ...Questo sito utilizza cookie per fornirti la migliore esperienza di navigazione. Utilizziamo cookie tecnici e statistici e, previo tuo consenso, cookie per interagire con i social e cookie di marketing ...