Doppia laurea | master | scuola di specializzazione | dottorato Nuove FAQ del MUR

ilmessaggero.it

...in una nota - si rafforza la traiettoria internazionale con una popolazione studentesca che conta 88 nazionalità e con una rete di 315 università partner in 64 Paesi e 58 programmi die ...Si rafforza il profilo internazionale con una popolazione studentesca che conta 88 nazionalità e con una rete di 315 Università Partner in 64 Paesi e 58 programmi die partnership ... Doppia laurea: quando l'interdisciplinarità è la chiave La Luiss Guido Carli ha inaugurato oggi l'anno accademico 2022-2023 conferendo il dottorato honoris causa in Management a Ornella Barra, chief operating officer - international di Walgreens Boots Alli ...L'università Luiss Guido Carli di Roma ha inaigurato oggi, giovedì 12 gennaio, presso l’Aula Magna del Campus di Viale Pola, il nuovo Anno ...