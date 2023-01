Doping | la Russia non sanziona Valieva | Wada porterà il caso al Tas

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Kamila, pattinatrice russa, non è statata dall’agenzia antirussa secondo cui non ha “nessuna colpa nè ha commesso alcuna negligenza” dopo essere risultata positiva a una sostanza vietata prima delle Olimpiadi di Pechino, come ha annunciato dall’Agenzia mondiale anti. Quest’ultima si è detta preoccupata per questa conclusione del tribunale disciplinare russo e ha precisato che non esiterà ad esercitare il proprio diritto di appello davanti al TAS. SportFace.

... vincere uno scudetto dopato Un vero e proprioamministrativo. Le baby plusvalenze dell'... la FIFA ha 22 su 25 membri arrestati per aver dato il Mondiale allaed al Qatar, oltre al resto ...Un anno particolare contraddistinto dall'invasione dellain terra ucraina: anche lo sport ne ... Poi la numero 9 del mondo è stata fermata per. In un campione fornito durante lo US Open ...Kamila Valieva, pattinatrice russa, non è stata sanzionata dall’agenzia antidoping russa secondo cui non ha “nessuna colpa nè ha commesso alcuna negligenza” dopo essere risultata positiva a una sostan ...L’atleta altoatesino, il suo allenatore (e campione dell’anti-doping) Sandro Donati ed altre testimonianze inedite riaprono la drammatica vicenda di un talento fatto fuori da un «grande gioco» ...