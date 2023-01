DOMENICA IN | TALK SU SANREMO E ALESSIA MARCUZZI NEL RICCO MENÙ DI MARA VENIER

... accompagnato dal suo pianista e dall'orchestra diIn diretta dal maestro Stefano ... Ci sarà anche spazio per undedicato alla storia del Festival di Sanremo con i cantanti Bobby Solo, ...Non solo mostre ma anche, presentazioni editoriali e laboratori: un nuovo salotto culturale ... da martedì a venerdì 11.00 - 13.00 e 16.00 - 19.30, sabato 16.00 - 19.30, sabato mattina e...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Per quanto riguarda la ...Ospiti di Francesca Fialdini, puntata del 15 gennaio: grandi attori protagonisti del talk Grandi ospiti a Da noi a ruota libera nella puntata del 15 ...