Dolcenera | “Isola dei Famosi e Pechino Express? Non ci andrei mai | poi se sei alla frutta…”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Dopo un periodo di pausa, torna in televisione la cantante pugliese, Emanuela Trani, conosciuta da tutti come. Un ritorno che ha lasciato il segno dal momento che ha espresso duramente la sua opinione su alcuni reality show. Nel corso del programma presentato da Pierluigi Diaco, Bella Ma’ in onda su Rai2, c’è stata tra gli ospiti in studio la cantante. Durante l’intervista il conduttore ha introdotto il discorso sui reality show, dal momento che la cantante è stata vincitrice di uno di questi. Nel 2005, infatti, la cantante ha vinto la prima edizione del programma Music Farm condotto da Simona Ventura. Un’esperienza che ha segnato negativamente la sua vita, come lei stessa aveva spiegato già tempo fa in un’intervista a Vanity Fair: “Dopo Music Farm, fu terribile. Ero stata così esposta agli occhi degli altri da non provare più ...