Docuserie Superlega | tutto il pensiero di Agnelli dietro le quinte

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Apple ha lanciato nella giornata di oggi il documentario “Super League: The War for Football”. Disponibile sulla piattaforma Apple TV+, l’opera documenta in quattro episodi la battaglia che è iniziata il 19 aprile 2021 con il comunicato congiunto di tutti i club promotori dellaeuropea. All’interno del documentario spicca un’intervista ad Andrea, ormai L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

