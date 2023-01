Dobbiamo alzare il nostro livello | Pioli suona la carica dopo la sberla del Toro in Coppa Italia

Certamente, per mantenere la Superlega e peril livello dei nostri obiettivi, abbiamo ... Tuttavia, se vogliamo puntare in altonecessariamente acquisire nuovi sponsor. A volte può ...Se vogliamo vincere qualcosail livello. Tecnico e di scelte" Se Adli è penalizzato solo dall'avere davanti giocatori più rodati o se è in difficoltà: "Si sta allenando bene, ...Alzare il livello e ripartire, dando tutti qualcosa in più. È il diktat lanciato da Stefano Pioli alla vigilia di Lecce-Milan, match importante per i rossoneri che vogliono chiudere bene una settimana ...“Manca che dobbiamo fare più gol per le occasioni che creiamo. Giocare contro la Juventus non è mai semplice, è una squadra formata da giocatori straordinari. Viene da un filotto senza mai subire gol ...