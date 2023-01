Djokovic - Kyrgios a Melbourne | il più grande spettacolo prima del weekend

debutteranno martedì, rispettivamente contro Roberto Carballes Baena e Roman Safiullin. Se dovessero andare avanti, sono destinati a incontrarsi nei quarti di finale. 13 gennaio ...Novak, un anno dopo. Dodici mesi fa Nole era detenuto in un centro per immigrati ... Inoltre il tabellone, sulla carta, non gli propone insidie fino ai quarti, dove potrebbe incrociare. ...Nonostante non sia il numero uno del tabellone, tutte le attenzioni principali a Melbourne sono per Novak Djokovic, che si ripresenta in campo agli Australian Open dopo l'esclusione dello scorso anno, ...Djiokovic, dopo aver saltato la scorsa edizione del primo Slam stagionale, si ripresenta in pole position: il decimo successo vale 1,90. Il tennis azzurro con Berrettini e Sinner, entrambi a 20.