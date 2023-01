Di Canio distrugge Allegri | poi | “Napoli-Juve un uomo sarà decisivo”

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Paolo Dicommentasfida che si gioca oggi allo stadio Maradona,il confronto tra Spalletti e. In Italia viene esaltata lache attraverso il non gioco e le vittorie sul fotofinish (con qualche svista arbitrale, vedi la Cremonese ndr) riesce a vincere de otto partite consecutive. “Certi atteggiamenti puoi permetterteli solo in serie A perché ci sono, poi, avversari che il gol se lo fanno da soli. E questolo sa e quindi per lui quello che conta è difendersi e basta.Ma dove si può accettare una squadra che ha chiaramente come unico obiettivo quello di non prendere gol?è bravo, fa quello che sa fare, ma in Inghilterra pure l’ultima in classifica come il Southampton o una neopromossa come il Nottingham ...