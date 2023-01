DGS di Bottanuco | leader nelle lavorazioni di materie plastiche e metalliche

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Il Made in Italy è per le aziende del nostro Paese un elemento di spicco sul panorama internazionale, valore aggiunto che fa primeggiare le nostre aziende rispetto ai competitor esteri. Una di queste è DGS: azienda bergamascanel mondo nella produzione di componenti plastici e metallici. Fondata nel 1994 grazie all’esperienza delle sue fondatrici, l’azienda disin dagli albori ha basato le suee i suoi processi produttivi sulla qualità del Made in Italy. Una filosofia che le ha permesso di crescere sempre di più in questi 30 anni di operatività, è riuscita ad aggiungere nuovi reparti produttivi e ampliare la propria influenza sul mercato. Oggi l’eccellenza bergamasca conta ben 7 divisioni aziendali. Nata come punto di riferimento del ...