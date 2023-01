Democrazia e fact-checking | ecco il programma del corso di giornalismo Ue

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Dalla struttura istituzionale ai valori democratici, con un focus sul ruolo del Parlamento Ue; dal lavoro delle redazioni sull'attualità europea ai rischi di manipolazione delle notizie e alle sfide del. Decisive oggi e nel prossimo futuro, con le elezioni europee del 2024 alle porte. Nodi e spunti al centro del primodi formazione per giornalisti, content creator e operatori dell'informazione al via quest'anno a Roma nella redazione dell'agenzia di stampa nazionale Dire. A guidare il confronto, con lezioni, laboratori e prove pratiche, saranno docenti ed esperti in diritto e comunicazione dell'Ue nel quadro dell'iniziativa 'di formazione del Parlamento europeo per giovani giornalisti'. Ciascunè articolato su tre giornate, che si terranno due volte all'anno, la ...

...inoltre se l'Iran ha dato l'autorizzazione all'ingresso nel Paese della missione Onu di '...se in Italia vengono prodotti armamenti utilizzati contro chi manifesta per la pace e la, ...... sempre a sostegno e garanzia del- checking. Carmine Nino, Head of Eu Public Affairs di ...europeo delle Regioni e il processo di co - creazione della Carta europea per la gioventù e lale conseguenze sulla sicurezza derivanti dalla manipolazione di informazioni, l'analisi di fake news, bot, troll e dinamiche "post-truth" ...ROMA – Dalla struttura istituzionale ai valori democratici, con un focus sul ruolo del Parlamento Ue; dal lavoro delle redazioni sull’attualità europea ai rischi di manipolazione delle notizie e alle ...