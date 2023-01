Degas | ritorno a Napoli | da domani la mostra del grande pittore nipote di banchieri vissuti all’ombra del Vesuvio

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Apre, sabato 14, ladedicata a Edgar. L’esposizione, realizzata da Navigare srl in collaborazione con il Comune die curata da Vincenzo Sanfo, raduna quasi 200 opere dell’artista francese che visse auna delle fondamentali tappe della sua vita artistica. ? noto che ile scultore Edgar(1834 – 1917) coltivò sin dalla giovinezza uno stretto rapporto con l’Italia e coneppure mai, fino ad oggi, la città ha ospitato unaa lui dedicata. Per la prima volta in assoluto, dal 14 gennaio fino al 10 aprile,, ilcelebra finalmente quel legame, con una selezione di quasi 200 opere originali esposte nella Sala del ...