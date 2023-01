Degas il ritorno a Napoli | al Complesso Monumentale di San Domenico Maggiore

Fino al 10 aprile, ', ila Napoli' celebra per la prima volta quel legame, con una selezione di opere nel Complesso di S. Domenico Maggiore, a pochi passi da Palazzo Pignatelli di ...Per la prima volta in assoluto, dal 14 gennaio fino al 10 aprile,, ila Napoli celebra finalmente quel legame, con una selezione di quasi 200 opere originali esposte nella Sala del ...Per la prima volta in assoluto, dal 14 gennaio fino al 10 aprile, “Degas, il ritorno a Napoli” celebra finalmente quel legame, con una selezione di quasi 200 opere originali esposte nella Sala del ...Napoli, 13 gennaio 2023 – È stata presentata questa mattina alla stampa, ed aprirà sabato 14 al pubblico, la mostra dedicata a Edgar Degas. L’esposizione, realizzata da Navigare srl in ...