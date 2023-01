(Di venerdì 13 gennaio 2023) A Monza 2022 si è verificato un evento che non si vedeva da un po', ovvero avere due piloti olandesi sulla griglia di partenza. Merito di Maxe Nyck De, che hanno portato due ...

A Monza 2022 si è verificato un evento che non si vedeva da un po', ovvero avere due piloti olandesi sulla griglia di partenza. Merito di Maxe Nyck De, che hanno portato due bendiere dei Paesi Bassi alla partenza di un GP: l'ultima volta era accaduto ad Interlagos 2006 con Robert Doornbos (Red Bull) e Christijan Albers (...Alla Red Bull, Maxvanta i due mondiali F1 del 2021 e 2022, poi due europei e un ... A impreziosire l'Alpha Tauri ci pensa Nyck Decon le vittorie nella Eurocup Renault e nella F. ... De Vries: "Verstappen come un fratello maggiore" Nonostante De Vries sia più grande di due anni rispetto a Verstappen, è Max a ricoprire il ruolo di fratello maggiore per il connazionale nel paddock della F1 data la sua maggiore esperienza ...Dit jaar staan met Max Verstappen en Nyck de Vries voor het eerst sinds 2006 twee Nederlanders op de Formule 1-grid. De twee landgenoten kunnen het goed ...