Daniel Canzian – Milano

La Gazzetta dello Sport

Miglior sceneggiatura originale a Everything Everywhere All at Once (KwanScheinert), ... Per la musica premiati Eugenio Bennato and Red, Exploit a Gianluca Catuogno. Friend of ...Miglior sceneggiatura originale a 'Everything Everywhere All at Once' (Kwan &... Per la musica premiati Eugenio Bennato and Red, Exploit a Gianluca Catuogno. Friend of Capri (... Sua Maestà il Branzino: il gusto, i segreti, le ricette Panettone Sandwich: come preparare il grande lievitato in versione salata con farciture di salumi e formaggi senza perdere la ragione ...