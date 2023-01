Dana Saber riceve il primo aereo | un messaggio misterioso

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 13 gennaio 2023)il suo: ecco la reazione della VIPdopo gli innumerevoli scontri avvenuti nella Casa con diverse coinquiline nelle ultime ore ha ricevuto undi incoraggiamento da un mittente. Ilinfatti non è firmato, e dunque non si conoscono maggiori dettagli riguardo questo speciale gesto che la gieffina ha ricevuto. Per la gieffina è stato un dolcissimo risveglio.è stata al centro di vari scontri e polemiche subito dopo il suo ingresso nella Casa. La coinquilina infatti ha varcato la porta rossa della Casa più spiata d’Italia poche settimane fa. Leggi anche —>Giaele ...