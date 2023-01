Damiano David nudo per l’annuncio di “Gossip” La reazione di Victoria

Leggi su dilei

(Di venerdì 13 gennaio 2023)ha scelto un modo piuttosto “insolito” per annunciare l’uscita del singolo: via i vestiti. Il frontman dei Måneskin, noto per i suoi look stravaganti ed estrosi, questa volta ha stupito i follower, ma non solo: perché se qualcuno ha gradito, altri invece si sono lanciati in critiche piuttosto accese. Naturalmente la foto su Instagram ha ottenuto migliaia di like, e non è mancata ladiDe Angelis (la grande assente del suo party di compleanno)., la foto senza vestiti su Instagram perPer celebrare al meglio l’evento,ha sorpreso tutti, scegliendo di togliersi i vestiti e di condividere una foto senza veli sul profilo ufficiale dei Måneskin. Per la ...