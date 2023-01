Dall’Austria dubbi sull’età di Moukoko | “Non ha 18 anni | ne ha quattro in più”

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Quantiha Youssoufa? La carta d’identità del forte attaccante del Borussia Dortmund dice che he ha appena 18, ma secondo un documento che è spuntato ed è finito nelle mani del giornale austriaco laola1, ne avrebbe bendi più, e sarebbe nato nel 2000. Il certificato di nascita attribuito a, nato a Yaoundé in Camerun ma poi adottato da una famiglia tedesca, sarebbe arrivato al giornale addirittura dal padre adottivo del giocatore. Già nel 2017 si era messa ino la data di nascita “ufficiale” del 20 novembre 2004, quando il tecnico dell’U23 dei gialloneri, Timo Preuss, disse dell’allora bomber dodicenne: “Forse in realtà ha uno o duein più”. SportFace.

