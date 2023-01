Dalla Spagna | proposto al Barcellona lo scambio Kessie-Brozovic

Commenta per primo Il Milan vuole Brahim Diaz a titolo definitivo: lo assicura il quotidiano spagnolo As , secondo cui i rossoneri hanno in programma un incontro con il Real Madrid al termine del ...... arrestata martedìpolizia federale per la presunta organizzazione degli attacchi agli ...L'UE non sta considerando un lockdown climatico per gli Stati membri Affermazione falsa: gli utenti ...Il Barcellona cerca il dopo Busquets: secondo quanto riportato da Gerard Romero, giornalista spagnolo molto vicino alle vicende blaugrana, un intermediario ha proposto al club catalano lo scambio Kess ...Joao Cancelo si guarda intorno dopo aver perso il posto da titolare inamovibile nel Manchester City. Come riporta oggi The Telegraph in Inghilterra, il laterale portoghese avrebbe infatti ...