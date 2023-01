Dalla mummia di un felino la vita da gatto ai tempi degli Egizi

(Di venerdì 13 gennaio 2023) AGI - I gatti, venerati dagli antichi, venivano mummificati con estrema cura. Per capire meglio come avveniva il procedimento, un team di ricerca interdisciplinare ha avviato un'indagine su unadiconservata presso il Museo Etnologico Missionario Francescano di Fiesole, avvalendosi della tomografia assiale computerizzata (TC), usata normalmente per la diagnostica medica. I primi dettagli evidenti rivelano alcune lesioni alle vertebre cervicali ed alle ossa delle zampe. "Interessante sarà capire quali di queste lesioni sono dovute al sacrificio per la dea Bastet e quali al processo di imbalsamazione", spiega Donatella Lippi, dell'Università di Firenze e componente del team di ricerca di cui fanno parte anche l'Istituto di fisica applicata 'Nello Carrara' del Consiglio nazionale delle ricerche, la Ausl Toscana Centro ...

