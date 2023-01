Dakar | Tappa 12 - Ancora Loeb! Vittoria di tappa con record

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Sébastien Loeb ha ottenuto la quintadi speciale consecutiva: è suo, infatti, il miglior tempo nella dodicesimadi questache ha visto la carovana impegnata in un percorso cronometrato di 185 chilometri. Il francese del team BRX ha preceduto di poco più di tre minuti l'Audi di Mattias Ekstrom e la Toyota di Nasser Al-Attiyah. Il qatariota, leader della classifica, al netto di clamorosi colpi di scena è lanciato verso il successo finale. Passo avanti in classifica. Le cinque vittorie consecutive consentono a Loeb di eguagliare unottenuto diversi anni fa da Ari Vatanen e di fare un passo avanti nella classifica assoluta di quest'anno: Sébastien è ora secondo, con due minuti di vantaggio sul rookie brasiliano Moraes. "Per noi è stata una bella ...

