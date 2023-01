Dakar | nelle moto 12 a tappa a Cornejo | Price è il nuovo leader

Sky Tg24

Il cileno Ignacio Cornejo, su Honda, ha vinto la 12/a tappa finale della maratona nel deserto di Rub Al - Khali, in Arabia Saudita, al confine con l'Oman. La gara delle moto è stata ancora una volta ...Andate a caccia con un amico o da soliambientazioni open world di Way of the Hunter o ... Tom Clancy's The Division 2 (nuovo lancio su Steam , 12/01)Desert Rally ( Epic Games ) Destroy ... Parigi-Dakar 2023, salgono a 77 i morti nel rally più famoso del mondo Nonostante la 6ª gioia del pilota francese della BRX, Al-Attiyah resta leader della classifica generale. Vince Cornejo nelle moto ...(ANSA) - SHAYBAH (ARABIA SAUDITA), 13 GEN - Il cileno Ignacio Cornejo, su Honda, ha vinto la 12/a tappa finale della maratona nel deserto di Rub ...