Dakar 2023 | tappa di oggi Empty Quarter-Shaybah | orari | programma | tv | streaming | percorso

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Si profila una giornata cruciale quest’alla, con la dodicesimadella manifestazione che rappresenta anche la seconda parte della Marathon nell’con arrivo adopo 376 km complessivi. Saranno 185 i chilometri cronometrati della prova speciale odierna, con un tratto di trasferimento da 191 km. L’inospitale deserto saudita presenterà molteplici difficoltà di guida e navigazione per piloti ed equipaggi, che dovranno superare la sabbia e le dune del Quartiere Vuoto per fare un passo avanti ormai quasi decisivo verso il traguardo di Dammam di domenica 15 gennaio. Battaglia apertissima per il titolo tra le moto, con l’Husqvarna dell’americano Skyler Howes che guida la generale per meno di 3 minuti sulle KTM dell’australiano Toby Price ...

RIAD - Giornata da podio per l'Italia nellaClassic, più corta rispetto a quella originale. Il 66enne di Feanza Paolo Bedeschi e il 42enne di Torino Daniele Bottallo si sono piazzati terzi nell'undicesima tappa dal rally raid ...In occasione del Motor Bike Expoanche lo storico e iconico brand Harley - Davidson , per ... Pilota che ha collezionato 14 presenze e due successo di tappa alla. Un atleta capace di ...Si profila una giornata cruciale quest’oggi alla Dakar 2023, con la dodicesima tappa della manifestazione che rappresenta anche la seconda parte della Marathon nell’Empty Quarter con arrivo a Shaybah ...È il Team di riferimento della Dakar. 27 “macchinine” in gara, 180 persone per una macchina organizzativa eccezionale. E adesso Vision Concept, un’esplorazione sul futuro di Side by Side su una linea ...