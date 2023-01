Dakar 2023 | risultati e classifiche tappa 12 auto | Loeb vince Tra le moto Price prende il comando

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Sébastiennon si ferma e trova la quinta vittoria consecutiva nella dodicesimadellenel rally. La vittoria in Arabia Saudita gli consente così sul secondo gradino del podio. Al termine di 376 chilometri, in parte fra catene montuose di dune,si è imposto con 3’19” di vantaggio sullo svedese Mattias Ekstrom. Il pilota della Toyota, Nasser Al-Attiyah, quattro volte vincitore della, ha ottenuto il terzo posto, a 3’31” da. Con cinque vittorie consecutive,eguaglia il record di Ari Vatanen, ottenuto nel 1989 al volante di una Peugeot 405 T16. Nella classifica generale provvisoria, a due giorni dall’arrivo di domenica a Dammam, Al-Attiyah consolida il primo posto, mentreinsegue con un ...

13 gennaioLa tappa numero 12 è andata in archivio quando mancano ormai solo due speciali al termine della, per quella che è stata l'ultima tappa "Marathon" , ovvero senza assistenza tecnica per le moto. A vincere al termine di 185 intensi km è stato il cileno Jose Ignacio Cornejo Florimo, al ...Nonostante la 6ª gioia del pilota francese della BRX, Al-Attiyah resta leader della classifica generale. Vince Cornejo nelle moto ...(ANSA) - SHAYBAH (ARABIA SAUDITA), 13 GEN - Il cileno Ignacio Cornejo, su Honda, ha vinto la 12/a tappa finale della maratona nel deserto di Rub ...