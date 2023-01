Dakar 2023 | Loeb vince ed è secondo | Al Attiyah | ' Battaglia al prossimo rally'

Missione compiuta, per Sebastien Loeb e Fabian Lurquin. Con la quinta prova speciale consecutiva vinta alla, il duo di Prodrive BRX guadagna il secondo posto nella classifica generale, a due tappe dalla chiusura del rally raid. La corsa era sulla Toyota di Moraes - Gottschalk, con oltre 9 minuti ...Sébastien Loeb ha ottenuto la quinta vittoria di speciale consecutiva : è suo, infatti, il miglior tempo nella dodicesima tappa di questache ha visto la carovana impegnata in un percorso cronometrato di 185 chilometri. Il francese del team BRX ha preceduto di poco più di tre minuti l'Audi di Mattias Ekstrom e la Toyota di Nasser ...Nelle moto vince Florimo, Price al comando della classifica generale.ROMA (ITALPRESS) - Pokerissimo per Sebastian Loeb. Il francese, nove ...5 vittorie di tappa consecutive gli consentono di eguagliare Vatanen e issarsi in seconda posizione nella classifica generale, alle spalle di Nasser Al-Attiyah ...