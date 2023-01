Dakar 2023 | Gerini | ' In auto con Laia Sanz ci siamo cappottati a 150 km h'

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Maurizioè il copilota disulla Astara numero 222. La lorofin qui è stata molto travagliata, in particolare per il cappottamento nella quarta giornata avvenuto a circa 150 ...

Maurizio Gerini è il copilota di Laia Sanz sulla Astara numero 222. La lorofin qui è stata molto travagliata, in particolare per il cappottamento nella quarta giornata avvenuto a circa 150 km/h. 'Siamo rimasti in gara per un pelo' dice ...Già, la BRX Prodrive è la macchina che David Richards voleva sul tetto dellaquest'anno, e che probabilmente solo la (mala) sorte ha reso (parzialmente) innocua. Probabilmente, vicende a parte, ...Si è conclusa con il ritorno a Shaybah la seconda parte della tappa Marathon, una delle più attese in questa edizione. I grandi colpi di scena che ci aspettavamo però non ci sono stati. I 185km di pro ...6 vittorie, 5 consecutive, Sébastien Loeb è volato su quello che era stato definito l’Inferno della Dakar. Tappe corte e veloci, arrivi ravvicinati. Impossibile recuperare. Ekstrom e Al Attiyah a 3 mi ...