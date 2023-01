Dakar 2023 | a Cornejo Florimo la tappa numero 12 | Price diventa leader

La tappa numero 12 è andata in archivio quando mancano ormai solo due speciali al termine della, per quella che è stata l'ultima tappa "Marathon" , ovvero senza assistenza tecnica per le moto. A vincere al termine di 185 intensi km è stato il cileno Jose Ignacio Cornejo Florimo, al ...... quella degli svedesi, lottasse per il titolo. Lo sapeva, che il successo non sarebbe arrivato per loro, ma non importava. Laè anche questo, è soprattutto questo. Correre nel deserto ...La seconda parte della Marathon va al cileno della Honda, ma ovviamente a tenere banco è la lotta per la vittoria finale, perché a due tappe dal termine ci sono tre piloti racchiusi in appena 2'40'. I ...Dopo aver fatto registrare il miglior tempo in tutti i rilevamenti previsti per la dodicesima tappa della Dakar 2023, dall’Empty Quarter fino alle affascinanti quanto insidiose dune di Shaybah, è il ...