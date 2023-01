Da Parigi – Trasferimenti | il Nice ha fatto un’offerta da 18 milioni di euro per Terem Moffi Lorient

(Di venerdì 13 gennaio 2023) 2023-01-13 13:00:09 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato da L’Équipe:incarna uno dei protagonisti dell’eccellente prima parte di stagione dell’FC. Molto efficace, il 23enne attaccante nigeriano, autore di 11 realizzazioni, è solo davanti alla classifica marcatori di Ligue 1 delno Kylian Mbappé e questo ha inevitabilmente aumentato il suo rating sul mercato. Soprattutto in Inghilterra, dove il profilo della Super Eagle ha vinto su Southampton e West Ham. I due club della Premier League hanno già inviato una proposta finanziaria ai vertici bretoni. Entrambi sono stati rifiutati. Una prima offerta di Nizza rifiutata Un terzo candidato è entrato in discussione nei giorni scorsi con il presidente di Merlus, ...

STORIE DI RALLY

...e rinnovi. E soprattutto l'accumulo di ricatti e maleducazione che la società e noi ... qualche mese prima dell'addio del Pallone d'oro, poi effettivamente approdato a. "Barto - ...... inclusi gli accordi sul clima di. Ha rapidamente rinnovato la partecipazione degli Stati ...degli Stati Uniti nei confronti degli stati del Golfo che includeva la sospensione dei... 1983-2023: 40 anni dal successo di Jacky Ickx alla Dakar » Storie di ... Il titolo conquistato in Qatar ha riportato Lionel Messi al centro del mondo del pallone dopo una stagione, la sua prima a Parigi, passata piuttosto in sordina e che verrà ricordata per essere cominci ...Da sogno di scavezzacolli avventurieri e romantici a vetrina per le innovazioni tecnologiche più avanzate, la Dakar rimane una delle corse più fascinose del panorama motoristico mondiale. La storia e ...