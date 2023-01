Da marzo sarà possibile accedere al bonus batterie

(Di venerdì 13 gennaio 2023) In vista per gli italiani un’agevolazione relativa alle installazioni di sistemi di accomulo collegati ad impianti di produzione green, avvenute nel 2022, richiedibile dal 1° al 302023. Ilè destinato alle persone fisiche che, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, hanno sostenuto spese documentate relative all’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto. L’agevolazioneemessa sotto forma di credito di imposta, scalabile dalla dichiarazione dei redditi 2023 dall’ammontare delle tasse dovute allo Stato. Nel caso in cui non siadetrarre l’intero ammontare delin un’unica dichiarazione,...

