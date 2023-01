Curling | Stefania Constantini | “Prima dell’oro olimpico facevo la commessa Mi piacerebbe vincere tutto”

(Di venerdì 13 gennaio 2023)è entrata in maniera imperitura nella leggenda dello sport tricolore, conquistando la medaglia d’oro nel doppio misto alle Olimpiadi di Pechino 2022. L’azzurra ha trionfato sul ghiaccio della capitale cinese in coppia con Amos Mosaner, portando ilitaliano in una nuova dimensione. La cavalcata ai Giochi è stata sontuosa, culminata con il trionfo in finale da imbattuti e con la festa sul gradino più alto del podio. Si trattò di un’impresa stratosferisca, perché l’Italia non aveva mai vinto un titolo in questo sport tra Olimpiadi, Mondiali ed Europei.è stata ospite di Wintermania, trasmissione di Sport2U (la web tv di OA Sport) condotta da Dario Puppo. La veneta è tornata sulle emozioni provate alle Olimpiadi: “Il doppio misto è una specialità in cui le ...

