Csm | trattativa in alto mare I 5 stelle potrebbero tentare l’elezione di Bonafede

(Di venerdì 13 gennaio 2023) La partita perdei membri laici del Consiglio superiore della magistratura entra nel vivo, e sembra lontano l’accordo tra maggioranza e opposizione prima della convocazione della seduta comune del prossimo martedì 17 gennaio in cui il Parlamento dovrebbe eleggere i 10 nuovi membri del Csm. Nelle ultime settimane la già corposa lista di candidati è andata ingrossandosi, e ora sono ben 239 i nomi pubblicati sul sito della Camera che ambiscono a essere nominati. Stando alle ultime indiscrezioni, Fratelli d’Italia punterebbe a eleggere quattro togati, mentre gli altri partiti sono ancora incerti sull’esito della. Uno dei nomi che si fa strada è quello dell’ex ministro della Giustizia Alfonso, che il Movimento 5non ha ricandidato alle scorse legislative per il vincolo del doppio ...

