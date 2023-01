Cruciani stronca il comunista | “Potere al popolo difende i fancazzisti che imbrattano e non chi lavora” video

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Torna “Dritto e Rovescio” dopo la pausa delle festività natalizie. In un blocco della trasmisisone di Del Debbio si parla dei vandalismi compiuti in nome dell’ecologismo. Are gli ecovandali cheopere d’arte e palazzi della politica e bloccano le strade mettendo in pericolo le necessità delle persone c’è Giuliano Granato dial. Di contro Giuseppe, che con poche virulente osservazioni lo mette a tacere ricordandogli un po’ di cose per le quali riceve l’ovazione del pubblico. “Lei dovrebbe stare con chinon con iche pensano di combattere per la salvezza del pianeta”. Il conduttore de “La Zanzara” non si capacita di come un esponente politico che dovrebbe avere come mission la difesa delle persone in ...